Двое детей выпали из окон всего за один день в Краснодаре

В Краснодаре 8 апреля произошло сразу два несчастных случая, связанных с выпадением детей из окон. Один ребенок погиб, второй — находится в больнице и его состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на МЦУ Краснодара.