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Двое детей выпали из окон всего за один день в Краснодаре

Родителей призывают быть осторожнее.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре 8 апреля произошло сразу два несчастных случая, связанных с выпадением детей из окон. Один ребенок погиб, второй — находится в больнице и его состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на МЦУ Краснодара.

Из-за падения с высоты погибла четырехлетняя девочка. С травмами госпитализирован семилетний мальчик.

Жителей Краснодара призывают быть внимательнее, не оставлять окна открытыми, установить на них замки, чтобы дети не могли открыть их самостоятельно и не оставлять малышей без присмотра.

несчастный случай