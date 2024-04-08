Двое детей выпали из окон всего за один день в Краснодаре

В Краснодаре 8 апреля произошло сразу два несчастных случая, связанных с выпадением детей из окон. Один ребенок погиб, второй — находится в больнице и его состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на МЦУ Краснодара.
Из-за падения с высоты погибла четырехлетняя девочка. С травмами госпитализирован семилетний мальчик.
Жителей Краснодара призывают быть внимательнее, не оставлять окна открытыми, установить на них замки, чтобы дети не могли открыть их самостоятельно и не оставлять малышей без присмотра.