В Казани подросток не смог избежать столкновения с поездом из-за наушников

Возле железнодорожной станции Аметьево в Казани 16-летний подросток попал под почтовый поезд, когда шел вдоль путей в наушниках. Он был госпитализирован с травмами, сообщает Центральное следственное управление на транспорте СКР.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. Почтово-багажный поезд совершил наезд на 16-летнего жителя Казани, который шел вдоль железнодорожных путей в наушниках. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, но наезд предотвратить не удалось.
Подросток был госпитализирован с травмами. В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта»).
Ранее в Казани ночью на парковке взорвалась и сгорела иномарка.