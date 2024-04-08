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В Казани подросток не смог избежать столкновения с поездом из-за наушников

Инцидент произошел в воскресенье вечером.

Возле железнодорожной станции Аметьево в Казани 16-летний подросток попал под почтовый поезд, когда шел вдоль путей в наушниках. Он был госпитализирован с травмами, сообщает Центральное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Почтово-багажный поезд совершил наезд на 16-летнего жителя Казани, который шел вдоль железнодорожных путей в наушниках. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, но наезд предотвратить не удалось.

Подросток был госпитализирован с травмами. В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта»).

Ранее в Казани ночью на парковке взорвалась и сгорела иномарка.

РЖД
несчастный случай