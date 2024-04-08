К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных

«Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы», — говорится в публикации.
В работах участвуют более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.
Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения будет укреплять береговые линии рек в регионе.
Паводок в Оренбургской области
В пятницу в Орске прорвало дамбу, часть города оказалась в зоне затопления. По последним данным, подтопленным остается 6641 жилой дом. Власти объявили об эвакуации поселка Лесоторговый и города Новотроицк.
Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Мэр Сергей Салмин предупредил, что в городе ожидается беспрецедентное наводнение, и потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области сообщило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го. В регионе действует режим ЧС федерального характера.
Президент Владимир Путин в понедельник заслушал доклады по ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях и поручил создать специальную комиссию, которую возглавит глава МЧС Александр Куренков.