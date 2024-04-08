Подростку брызнули в лицо перцовым баллончиком у школы в Нижнем Новгороде

Конфликт между подростками произошел на территории школы № 45 Приокского района в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Время Н» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент случился 6 апреля. Сначала две компании детей играли вместе в футбол. В один момент между подростками возник конфликт. Один из подростков брызнул другому в лицо из перцового баллончика. После этого он и его друзья скрылись с места происшествия.
У пострадавшего школьника химический ожог лица. Его родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в массовой драке в центре Нижнего Новгорода.