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Подростку брызнули в лицо перцовым баллончиком у школы в Нижнем Новгороде

Ребенок получил химический ожог.

Источник: Время

Конфликт между подростками произошел на территории школы № 45 Приокского района в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Время Н» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился 6 апреля. Сначала две компании детей играли вместе в футбол. В один момент между подростками возник конфликт. Один из подростков брызнул другому в лицо из перцового баллончика. После этого он и его друзья скрылись с места происшествия.

У пострадавшего школьника химический ожог лица. Его родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в массовой драке в центре Нижнего Новгорода.