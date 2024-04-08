Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с ехавшим в Нижний Новгород автобусом

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом, который следовал из Казахстана в Нижний Новгород. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
Напомним, что автобус следовал из города Чимкент в Нижний Новгород. Около часа ночи на автодороге «Урал-Муханово» в Самарской области водитель превысил скорость и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате двое человек погибли, а 10 пострадали. Всего в автобусе находилось 60 человек.
По факту случившегося было заведено уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ по Самарской области Алексея Колбасина доложить о ходе расследования.