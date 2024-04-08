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Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска за передачу сведений о маршрутах перевозки вооружения в зону специальной военной операции, возбуждено дело о госизмене, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства. Задержанный осуществлял передачу сведений, раскрывающий способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении. В релизе не называется страна, с которой сотрудничал задержанный, но на предоставленном УФСБ видео показан флаг США.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). По месту жительства задержанного произведен обыск, изъяты электронные носители информации. Сотрудники УФСБ устанавливают другие факты деятельности задержанного и его возможных сообщников.

ФСБ