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В Тольятти выросла площадь пожара на прогулочном судне

САМАРА, 8 апр — РИА Новости. Каюты на площади 200 квадратных метров горят на двух палубах прогулочного судна в Тольятти, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Ранее в ГУМЧС России по Самарской области сообщали, что получили информацию о возгорании на прогулочном судне в 9.53 (8.53 мск). По прибытии было установлено, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» сильное задымление. Погибших и пострадавших нет.

«Площадь пожара на судне — 200 квадратных метров. Горят каюты на двух палубах», — говорится в сообщении МЧС России.

По данным ведомства, судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Тушение продолжается.

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