В Тольятти выросла площадь пожара на прогулочном судне

Ранее в ГУМЧС России по Самарской области сообщали, что получили информацию о возгорании на прогулочном судне в 9.53 (8.53 мск). По прибытии было установлено, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» сильное задымление. Погибших и пострадавших нет.
«Площадь пожара на судне — 200 квадратных метров. Горят каюты на двух палубах», — говорится в сообщении МЧС России.
По данным ведомства, судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Тушение продолжается.