В Тольятти выросла площадь пожара на прогулочном судне

Ранее в ГУМЧС России по Самарской области сообщали, что получили информацию о возгорании на прогулочном судне в 9.53 (8.53 мск). По прибытии было установлено, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» сильное задымление. Погибших и пострадавших нет.