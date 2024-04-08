В горах Крыма спасли двух туристов

7 апреля в 11:50 спасатели получили сигнал о том, что на склоне горы Эчки-Даг находится женщина, которая не может самостоятельно спуститься.
«К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена Судакского отряда “Крым-Спас” и медики. Спасатели на автомобиле высокой проходимости совместно с медработниками поднялись на гору Эчки — Даг и спустя 25 минут обнаружили пострадавшую на крутом сыпучем участке склона горы», — говорится в сообщении.
Женщине наложили вакуумную шину на конечность, после чего транспортировали ее к машине скорой помощи.
Еще одному туристу понадобилась помощь в районе ущелья Уч-Кош на Южном берегу Крыма. Во время туристической прогулки он оказался на крутом скально-осыпном участке местности и не смог сам продолжить движение.
«К месту происшествия выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Прибыв к низовью ущелья Уч-Кош, спасатели приступили к поисковым работам. В течение получаса сотрудники МЧС Республики Крым установили с мужчиной голосовой, а затем визуальный контакт. Добравшись до пострадавшего, спасатели проложили веревочные перила и эвакуировали его в безопасное место. В медицинской помощи мужчина не нуждался», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники «Крым-Спаса» напоминают о правилах безопасности в горах: перед началом движения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, учесть возможные опасности, погодные условия и вероятность препятствий. Причинами чрезвычайных ситуаций в горах и лесах Крыма чаще всего являются излишняя самоуверенность туристов, а также экспресс-походы в нетрезвом виде и прогулки в опасных местах ради эффектной фото- и видеосъемки.