В горах Крыма спасли двух туристов

Сотрудники «Крым-Спаса» напоминают о правилах безопасности в горах: перед началом движения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, учесть возможные опасности, погодные условия и вероятность препятствий. Причинами чрезвычайных ситуаций в горах и лесах Крыма чаще всего являются излишняя самоуверенность туристов, а также экспресс-походы в нетрезвом виде и прогулки в опасных местах ради эффектной фото- и видеосъемки.