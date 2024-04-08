Бишимбаев вновь не признал вину в убийстве и истязании Салтанат Нукеновой

«Я не признаю вину в умышленном убийстве с особой жестокостью, но в том, что в ее смерти есть моя вина, я признаю. Мои действия причинили, вызвали ее смерть, я глубоко раскаиваюсь и испытываю чувство вины. Но чтобы я хотел ее убить умышленно с особой жестокостью, истязал ее — я не могу с этим согласиться. Да, побил, да, нанес побои, но не с целью причинить ей смерть. И вообще не думал, что такие последствия будут», — отметил Бишимбаев.