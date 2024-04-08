Дорогу построят в Княгинине после вмешательства главы СКР Бастрыкина

Напомним, ранее местные жители пожаловались на разбитые дорога на улице Луговой в Княгинине. По их словам, по дорогам не могут проехать автомобили, а также машины экстренных служб. Кроме того, на участке отсутствует освещение. Председатель СКР Бастрыкин заинтересовался данной ситуацией. Он поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину провести проверку по обращению граждан и доложить о результатах.