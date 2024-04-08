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Дорогу построят в Княгинине после вмешательства главы СКР Бастрыкина

Стоимость строительства дороги оценивается в 211 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Дорогу в микрорайоне «Северный» в Княгинине построят после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в местной администрации.

Напомним, ранее местные жители пожаловались на разбитые дорога на улице Луговой в Княгинине. По их словам, по дорогам не могут проехать автомобили, а также машины экстренных служб. Кроме того, на участке отсутствует освещение. Председатель СКР Бастрыкин заинтересовался данной ситуацией. Он поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину провести проверку по обращению граждан и доложить о результатах.

В администрации Княгининского округа сообщили, что для строительства дороги по улице Луговая и Солнечная был заключен контракт на проектно-сметную документацию. Стоимость работ оценили в 211 млн рублей, что составляет ⅓ от годового бюджета муниципального округа. На данный момент решается вопрос с источником финансирования.

строительство
СК