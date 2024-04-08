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В Самарской области лодка с пасса­жирами перевер­нулась во время эвакуации из зоны подтопления

Пассажиры, в том числе двое детей, оказались в воде. Все они были в спасательных жилетах и сумели спастись.

Источник: CityTraffic.ru

Следователями Центрального межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ проводится проверка по ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.

По предварительной информации, днем 6 апреля 2024 года моторная лодка с пассажирами перевернулась во время эвакуации с подтопленной территории села Полудни.

Маломерное судно перевернулось, наехав на подтопленное дерево. Пассажиры оказались в воде. Все они были в спасательных жилетах.

Следователи СК на транспорте устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Центральное МСУТ СК России.

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СК