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В Ташкенте арестовали граждан, подозреваемых в экстремизме

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера в Ташкенте правоохранители провели масштабный рейд по домам граждан, подозреваемых в связях с экстремистскими радикальными группировками, передает корреспондент Podrobno.uz.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУВД, 7 апреля прошли обыски в 45 домах граждан. Все подозреваемые арестованы.

Всего за период с января по март текущего года в Ташкенте возбудили 50 уголовных дел, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом. Также были составлены 188 административных протоколов, в отношении 264 граждан приняты законные меры.

Граждан призвали сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и случаях распространения радикальных идей. Информацию следует передать по номеру 102, районному участковому или в ближайший Отдел внутренних дел.

Напомним, ранее правоохранителям Узбекистана поручили усилить работу по охране общественного порядка, предупреждению возможных терактов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.