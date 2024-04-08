В Ташкенте арестовали граждан, подозреваемых в экстремизме

Как сообщает пресс-служба столичного ГУВД, 7 апреля прошли обыски в 45 домах граждан. Все подозреваемые арестованы.
Всего за период с января по март текущего года в Ташкенте возбудили 50 уголовных дел, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом. Также были составлены 188 административных протоколов, в отношении 264 граждан приняты законные меры.
Граждан призвали сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и случаях распространения радикальных идей. Информацию следует передать по номеру 102, районному участковому или в ближайший Отдел внутренних дел.
Напомним, ранее правоохранителям Узбекистана поручили усилить работу по охране общественного порядка, предупреждению возможных терактов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.