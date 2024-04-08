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В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника

ВОРОНЕЖ, 8 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения ученика сверстниками в одной из школ Воронежа, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

«По поручению председателя Следственного комитета РФ… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлекшего нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, информация об избиении сверстниками ученика в одной из школ Воронежа «ранее получила широкое распространение в публичном пространстве».

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об изъятии из полиции материала проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку и передаче материала в производство следователей СК.

СК