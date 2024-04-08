В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника

«По поручению председателя Следственного комитета РФ… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлекшего нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, информация об избиении сверстниками ученика в одной из школ Воронежа «ранее получила широкое распространение в публичном пространстве».
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об изъятии из полиции материала проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку и передаче материала в производство следователей СК.