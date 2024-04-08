Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге

По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на 5 апреля сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.