Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге

Ранее местные СМИ сообщили об инверсионных следах в небе над Таганрогом, которые якобы образовались из-за работы ПВО.
«Средства ПВО не работали. Воздушная обстановка в норме», — сообщили в правительстве региона.
По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на 5 апреля сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. По предварительным данным губернатора, пострадали восемь человек.