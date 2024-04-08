«Осень побила рекорд 1965 года»: климатолог объяснила паводки в Казахстане

«В январе на большей части территории наблюдался избыток осадков, в особенности в западной, северной, восточной частях страны. В феврале опять-таки наблюдались осадки выше нормы в Атырауской, Актюбинской областях. Осень была теплой, осадки выпадали в основном в виде дождя. Обычно в конце ноября осадки выпадают уже в виде снега, но в этом году в ноябре-декабре они выпадали в виде жидких осадков. Потом наступила зима, что привело к образованию ледяных корок на поверхности почвы. На эти корки выпал снег. С декабря по март они копились. Затем, когда температура поднялась за ноль градусов, началось активное таяние снежного покрова. Поскольку почва была переувлажненной и не впитывала в себя влагу, начались паводки».