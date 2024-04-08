В Тольятти ликвидировали открытое горение на прогулочном судне

Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что получили информацию о возгорании на прогулочном судне в 9.53 (8.53 мск). По прибытии было установлено, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» сильное задымление. Погибших и пострадавших нет.
Позже в МЧС России уточнили, что судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Площадь пожара в каютах на двух палубах достигала 200 квадратных метров.
«В 13.13 (12.13 мск) объявлено о ликвидации открытого горения», — говорится в сообщении ведомства.