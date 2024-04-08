В Молдове произошло смертельное ДТП: Водителя спасти не удалось, пассажиры в тяжелом состоянии в больнице

По данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, на дороге лоб в лоб столкнулись Opel Corsa и Mercedes E-Class 220. В результате водитель и двое пассажиров Opel Corsa оказались заблокированными в покорёженном авто. На место прибыли спасатели, которым удалось в кратчайшие сроки вытащить пострадавших, сообщает t.me/aifmd.