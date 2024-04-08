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В Молдове произошло смертельное ДТП: Водителя спасти не удалось, пассажиры в тяжелом состоянии в больнице

Жуткое ДТП произошло в селе Бокша Флорештского района.

Авария произошла минувшей ночью в селе Бокша Флорештского района.

По данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, на дороге лоб в лоб столкнулись Opel Corsa и Mercedes E-Class 220. В результате водитель и двое пассажиров Opel Corsa оказались заблокированными в покорёженном авто. На место прибыли спасатели, которым удалось в кратчайшие сроки вытащить пострадавших, сообщает t.me/aifmd.

Врачи «скорой» доставили участников ДТП в больницу, однако спасти 61-летнего водителя не удалось, он вскоре скончался. Состояние пассажиров в возрасте 45 и 46 лет оценивается как стабильное.

Обстоятельства аварии выясняются.