В Молдове произошло смертельное ДТП: Водителя спасти не удалось, пассажиры в тяжелом состоянии в больнице

Авария произошла минувшей ночью в селе Бокша Флорештского района.
По данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, на дороге лоб в лоб столкнулись Opel Corsa и Mercedes E-Class 220. В результате водитель и двое пассажиров Opel Corsa оказались заблокированными в покорёженном авто. На место прибыли спасатели, которым удалось в кратчайшие сроки вытащить пострадавших, сообщает t.me/aifmd.
Врачи «скорой» доставили участников ДТП в больницу, однако спасти 61-летнего водителя не удалось, он вскоре скончался. Состояние пассажиров в возрасте 45 и 46 лет оценивается как стабильное.
Обстоятельства аварии выясняются.