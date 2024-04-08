Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в здании предприятия в промзоне Дзержинска, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области.

Источник: © РИА Новости

По предварительной информации, утром 8 апреля в производственном здании «Компания Хома» на Игумновском шоссе произошло возгорание на 3-м этаже здания.

«По оперативной информации, при пожаре пострадали двое работников ООО “Компания Хома”. Выясняются обстоятельства и причины происшествия», — говорится в сообщении.

Как уточнили в региональной трудовой инспекции, при пожаре мужчина 55 лет получил ожоги 15% тела, у женщины диагностировано ингаляционное отравление. «Оба работника госпитализированы в медицинские учреждения», — подчеркивается в сообщении.

Ранее МЧС региона сообщало, что в 11.35 открытое горение в производственном здании ликвидировано на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировано 125 человек. В 13 часов объявлена полная ликвидация пожара.

пожары