В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека

По предварительной информации, утром 8 апреля в производственном здании «Компания Хома» на Игумновском шоссе произошло возгорание на 3-м этаже здания.
«По оперативной информации, при пожаре пострадали двое работников ООО “Компания Хома”. Выясняются обстоятельства и причины происшествия», — говорится в сообщении.
Как уточнили в региональной трудовой инспекции, при пожаре мужчина 55 лет получил ожоги 15% тела, у женщины диагностировано ингаляционное отравление. «Оба работника госпитализированы в медицинские учреждения», — подчеркивается в сообщении.
Ранее МЧС региона сообщало, что в 11.35 открытое горение в производственном здании ликвидировано на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировано 125 человек. В 13 часов объявлена полная ликвидация пожара.