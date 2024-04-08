Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в «Крокусе»

«Особое внимание — детям, потерявшим в результате трагедии (в “Крокус сити холле” — ред.) родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли. С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать», — сообщила Львова-Белова.