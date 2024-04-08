Юг Омской области топит талыми водами

На юге Омской области стихийное бедствие, которого не припомнят даже старожилы. Затапливает дома, загоны с животными и огороды. Особенно сложная ситуация сейчас в Русско-Полянском и Павлоградском районах.
Ещё накануне в деревне Явлено-Покровке было сухо. Талая вода с полей пришла моментально, дома затопило буквально за пару часов. Местные жители выслали нам видео, на котором видно, что мутная жижа доходит людям до колена.
«Такого ни разу не было на моей памяти, — рассказала замглавы администрации Нивского сельского поселения, к которому принадлежит терпящая бедствие деревня. — Зима была очень снежная. Мы знали об этом, готовились. Прочистили трубы для водоотведения. Но воды на полях было слишком много. Она устремляется в деревни, расположенные в низинах. Такая же ситуация сейчас в Бердовке. Работали в ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, и вот сейчас. Глава администрации сейчас там на выезде в селе Луговом. Там также есть угроза подтопления».
По предварительным данным, всё обошлось без жертв. Есть ли пострадавшие животные и какой причинён ущерб, ещё предстоит выяснить.