Юг Омской области топит талыми водами

«Такого ни разу не было на моей памяти, — рассказала замглавы администрации Нивского сельского поселения, к которому принадлежит терпящая бедствие деревня. — Зима была очень снежная. Мы знали об этом, готовились. Прочистили трубы для водоотведения. Но воды на полях было слишком много. Она устремляется в деревни, расположенные в низинах. Такая же ситуация сейчас в Бердовке. Работали в ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, и вот сейчас. Глава администрации сейчас там на выезде в селе Луговом. Там также есть угроза подтопления».