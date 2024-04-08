Уральские хоккеисты вернулись домой из затопленного Орска

Спортсмены хоккейной команды «Хризотил-07» из Асбеста оказались в затопленном Орске. Стихия прервала их планы на игру с местной командой «Зенит». Поэтому, уральские хоккеисты были вынуждены уехать домой. Об этом сообщает информационный портал Асбеста во «ВКонтакте». Ребята покинули зону подтопления на поезде.
— Спортсмены команды «Хризотил-2007» вернулись домой. Информацию передает директор спортивной школы «Хризотил», — сообщает портал.
В самой спортивной школе «Хризотил» пока воздерживаются от каких-либо комментариев.
Напомним, 5 апреля после прорыва дамбы в Орске произошло сильнейшее наводнение. В зоне подтопления оказался Старый город. Сотни спасателей бросились на ликвидацию ЧС. Затем, 6 апреля, после прорыва второй дамбы были эвакуированы жители поселка Никель.