Уральские хоккеисты вернулись домой из затопленного Орска

Спортсмены хоккейной команды «Хризотил-07» из Асбеста оказались в затопленном Орске. Стихия прервала их планы на игру с местной командой «Зенит». Поэтому, уральские хоккеисты были вынуждены уехать домой. Об этом сообщает информационный портал Асбеста во «ВКонтакте». Ребята покинули зону подтопления на поезде.