Самарцы могут помочь пострадавшим от паводка в Орске

Горожане могут сдать груз с пометкой «Гуманитарка для животных». Для тех, кто желает оказать помощь и жителям Орска, предлагается пометить отправления как «Гуманитарка для людей». Отправка будет осуществляться через пункты СДЭК, а срок доставки составит два — три дня.