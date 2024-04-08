Самарцы могут помочь пострадавшим от паводка в Орске

В Самаре местные активисты приняли решение организовать сбор гуманитарной помощи для жителей и их питомцев, которые пострадали от паводка в Оренбургской области. Об этом сообщили представители «ФлагманВет».
С целью оказания срочной помощи в Орске будет организован пункт временной передержки для животных. Активисты призывают всех неравнодушных самарцев приносить необходимые вещи — клетки, переноски, корма, наполнители для лотков, пеленки, газеты, пледы, лотки, миски, цепи, карабины, ошейники, а также средства для дезинфекции.
Горожане могут сдать груз с пометкой «Гуманитарка для животных». Для тех, кто желает оказать помощь и жителям Орска, предлагается пометить отправления как «Гуманитарка для людей». Отправка будет осуществляться через пункты СДЭК, а срок доставки составит два — три дня.
Жители Самары, желающие оказать помощь, могут принести указанные вещи в пункты приема груза по следующим адресам: проспект Карла Маркса, 246; улица Ташкентская, 137; проспект Кирова/улица Вольская, 126.