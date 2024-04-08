«Топит огороды и гаражи»: Большой Кинель возле Похвистнева вышел из берегов

Находящийся по другую сторону Большого Кинеля стадион «Нефтяник» пока не залило. Чуть дальше расположен дачный массив, и его, если события будут развиваться не лучшим образом, может затопить. Но доехать туда и посмотреть, как обстоят дела на самом деле, у меня не получилось. Грунтовку, которая ведет к дачам, развезло, и моя машина прочно застряла в грязи. Ни вперед, ни назад — любое нажатие на педаль газа приводило только к тому, что машина еще больше зарывалась в грязь. Только примчавшийся на помощь муж с тросом помог выбраться.