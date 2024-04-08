«Топит огороды и гаражи»: Большой Кинель возле Похвистнева вышел из берегов

В Самарской области ситуация с половодьем остается непростой. Если раньше от «большой воды», в основном, страдали южные районы региона, то теперь реки начинают разливаться севернее. Накануне уровень воды превысил критическую отметку на реке Большой Кинель в районе Похвистнева.
Вода пришла быстро.
В этом месте критическая отметка подъема воды составляет 4,2 метров. Еще в пятницу, 5 апреля, уровень воды в Большой Кинеле составлял 2,8 метров. Но в выходные вода резко стала прибывать. За сутки 6 апреля вода поднялась на 60 сантиметров. А утром 7 апреля критический уровень уже бы превышен и составил 4,4 метров.
По состоянию на 8 апреля вода в Большом Кинеле продолжает прибывать. Ее уровень вырос до 4,6 метров.
Вода зашла на придомовые территории.
Серьезного бедствия разлившийся Большой Кинель в город Похвистнево пока не принес. Но, как было в других районах, события могут развиваться очень быстро.
Пока речная вода зашла на придомовые территории домов в черте Похвистнева, которые расположены вдоль реки. Но, как сообщили в ЕДДС г. о. Похвистнево и м.р. Похвистневский, жилые дома еще не затоплены.
Вода поступает к гаражному массиву на берегу реки. С утра здесь многолюдно: кто-то из автолюбителей строит преграды для воды, а кто-то выгнал машину из гаража и поставил в безопасное место — от греха подальше.
Находящийся по другую сторону Большого Кинеля стадион «Нефтяник» пока не залило. Чуть дальше расположен дачный массив, и его, если события будут развиваться не лучшим образом, может затопить. Но доехать туда и посмотреть, как обстоят дела на самом деле, у меня не получилось. Грунтовку, которая ведет к дачам, развезло, и моя машина прочно застряла в грязи. Ни вперед, ни назад — любое нажатие на педаль газа приводило только к тому, что машина еще больше зарывалась в грязь. Только примчавшийся на помощь муж с тросом помог выбраться.
— В такую погоду здесь на машине не ездят, только пешком ходят, — запоздало посоветовала местная жительница, когда мою машину уже освободили из грязевого плена.
Словом, судя по состоянию дороги в районе дач, вода где-то рядом, но еще не критично.
Множество зевак прогуливаются по дамбе вдоль Кинеля и фотографируют разлившуюся реку. Половодья в Похвистнево не было давно. Старожилы вспоминают, что в предыдущие годы Большой Кинель разливался так, что затапливало и стадион, и территорию до самой улицы Лермонтова.
Подтопило электросети.
Когда Большой Кинель разлился, один из кабелей электросетей возле реки оказался подтопленным. В результате отключилось электричество в находящемся по соседству физкультурно-оздоровительном комплексе «Салют». Его переключили на другую линию, а пострадавший кабель отключили. Пока вода не сойдет, отремонтировать его невозможно, рассказал начальник Похвистневского РЭС Денис Давыдов.
Всем, кто нуждается в эвакуации, нужно обращаться в ЕДДС по телефону 8 (84656) 2−51−61. В Похвистневе, на всякий случай, подготовлен пункт временного размещения. Несмотря на то, что вода пока прибывает, по словам начальника ЕДДС Александра Сапсаева, выше по течению уровень воды в Большой Кинеле пошел на убыль. Можно надеяться, что ситуация критической не станет. Впрочем, стихия всегда непредсказуема, а прогнозы могут ошибаться.