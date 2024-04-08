В Ростове водитель электросамоката сбил на тротуаре 4-летнего малыша

В Ростове-на-Дону водитель электросамоката сбил на тротуаре 4-летнего малыша. Ребенок после этого попал в больницу, рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
Несчастный случай произошел около 18 часов 7 апреля в районе Ленина, 111. Водитель двухколесного транспорта наехал на маленького пешехода, а потом, по всей видимости, скрылся, так как его личность еще не установлена.
— Предварительно, водитель двигался со стороны проспекта Михаила Нагибина в сторону площади Страны Советов. Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — сообщили в УГИБДД.
Напомним, ранее после ДТП на Таганрогской в Ростове пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок.