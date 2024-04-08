Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

На Купянском направлении Западная группировка войск ударила по подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и села Терны. Противник за сутки потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и AN/TPQ-50.