«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск <…> нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное», — говорится в сводке ведомства.
ВСУ потеряли здесь более 460 военнослужащих, два танка, две БМП, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую САУ Krab, 152-миллиметровую САУ «Акация», 122-миллиметровую САУ «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Купянском направлении Западная группировка войск ударила по подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и села Терны. Противник за сутки потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и AN/TPQ-50.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Новокалиново и Бердычей. Противник потерял до 325 человек личного состава, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, гаубицу М777 и САУ «Гвоздика».
На Южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и ударили по позициям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Урожайного и Старомайорского. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, САУ М109 Paladin и гаубицу FН-70.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение по местам дислокации 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Степового и Павловки. Потери ВСУ составили: до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, САУ М109 Paladin, две гаубицы М119, гаубица Д-30.