Стали известны подробности массовой драки в баре на улице Нестерова

Телефонограммы из медучреждения о доставлении к ним двоих мужчин 1965 и 1978 годов рождения, получивших телесные повреждения в одном из баров на улице Нестерова в Нижнем Новгороде, поступили в городской отдел полиции № 5 УМВД России 7 апреля. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.