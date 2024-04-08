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Стали известны подробности массовой драки в баре на улице Нестерова

Двоих мужчин доставили в медучреждение.

Источник: Время

Телефонограммы из медучреждения о доставлении к ним двоих мужчин 1965 и 1978 годов рождения, получивших телесные повреждения в одном из баров на улице Нестерова в Нижнем Новгороде, поступили в городской отдел полиции № 5 УМВД России 7 апреля. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сами граждане в ОВД не обращались.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в полиции.

Напомним, массовая драка случилась после концерта памяти Алексея Полковника (Хрынова). В числе пострадавших есть музыканты и гости из других городов.