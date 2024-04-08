Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

«Потери противника за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 152-мм гаубица “Мста-Б”, три 152-мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказали в министерстве.