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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

«Потери противника за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 152-мм гаубица “Мста-Б”, три 152-мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказали в министерстве.