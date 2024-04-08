Была ли беременна Салтанат Нукенова перед смертью, рассказали в суде

Также на суде выступил брат Салтанат Нукеновой, который рассказал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга. Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в «Гастроцентре» по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что «Гастроцентр» осматривала служба госохраны.