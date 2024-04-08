В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского

Как сообщал телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник, криминального деятеля задержали в Москве с героином в 2015 году и впоследствии приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова.