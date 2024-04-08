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В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

Измайлов объявлен в международный розыск. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщал телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник, криминального деятеля задержали в Москве с героином в 2015 году и впоследствии приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова.

По утверждению телеканала, Фароян-Измайлов занимает высшее положение в криминальном мире более 30 лет, с 1992 года, и среди прочего «курирует» различные исправительные учреждения Москвы, Московской области и Татарстана.

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