В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.
Измайлов объявлен в международный розыск. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Как сообщал телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник, криминального деятеля задержали в Москве с героином в 2015 году и впоследствии приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова.
По утверждению телеканала, Фароян-Измайлов занимает высшее положение в криминальном мире более 30 лет, с 1992 года, и среди прочего «курирует» различные исправительные учреждения Москвы, Московской области и Татарстана.