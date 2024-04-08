Вашингтон
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные отразили пять атак на Авдеевском направлении

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, — сказали в Минобороны.