Российские военные отразили пять атак на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики.