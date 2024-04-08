Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю на южно-донецком направлении и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад, потери Киева составили здесь до 80 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.