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Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю на южно-донецком направлении и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад, потери Киева составили здесь до 80 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На южно-донецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании», — добавили в МО РФ.