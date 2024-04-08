Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

«На южно-донецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании», — добавили в МО РФ.