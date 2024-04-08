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ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 291 украинский беспилотник, три авиабомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбит 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 762 единицы специальной военной автомобильной техники.