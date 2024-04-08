ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ

Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 762 единицы специальной военной автомобильной техники.