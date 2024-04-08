Суд в Воронеже оштрафовал продавца мяса с возбудителем сибирской язвы

Как ранее информировало следствие, в августе 2023 года двое мужчин приобрели в подсобном хозяйстве Панинского района Воронежской области тушу коровы. В дальнейшем они продали мясо подсудимому, который продал его на одном из рынков Воронежа. По результатам исследования образцов мяса, изъятого на рынке, был обнаружен возбудитель сибирской язвы. В отношении продавца мяса было возбуждено дело по статье о нарушении ветеринарных правил, повлекшем по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия.
«Он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщил представитель суда.
В Воронежской области в августе-сентябре прошлого года были зафиксированы четыре очага сибирской язвы, в том числе на продовольственном рынке в Воронеже. Были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района области, остальные из Богучарского района, в том числе ребенок 2008 года рождения. К середине октября все они выздоровели и были выписаны.
После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела — по статьям «нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия», «производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «халатность». Фигурантами дела о нарушении ветеринарных правил стали двое местных жителей. Суд в середине февраля приговорил их к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства. В конце марта суд оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего ветеринарного врача, обвинявшегося в халатности, которая привела тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской язвой мясо.