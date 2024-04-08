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Совершили теракт и готовили серию покушений: в Крыму будут судить 10 агентов украинской разведки

В Крыму 10 человек пойдут под суд за теракт и подготовку покушений на чиновников.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму 10 жителей региона обвиняют в организации террористического сообщества, контрабанде взрывчатых веществ и совершении теракта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С февраля 2022 года по июнь 2023 года крымчане сотрудничали с главным управлением разведки украинского Минобороны. По указанию представителей киевского режима сообщники совершили взрыв на объекте транспортной инфраструктуры республики. Более того, сообщники планировали серию терактов в отношении высокопоставленных должностных лиц Крыма.

Для того, чтобы осуществить свои планы, сообщники незаконно перевезли в Россию взрывчатые вещества и взрывные устройства. Все это они доставили в Крым. Фигуранты отслеживали перемещения людей, на которых планировали совершить покушение.

— Их незаконная деятельность пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — отметили в прокуратуре.

Уголовные дела планируют направить в Южный окружной военный.