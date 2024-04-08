В СКО направят 300 военнослужащих бригад сухопутных войск

В период паводков водохранилище работает в условиях форсированного подпертого уровня (1 млрд 366 млн м3/с), то есть может удержать больше воды, чем в условиях нормального уровня (693 млн м3/с). В настоящее время в водохранилище объем воды составляет 1 млрд 247 млн м3/с. Объемы приточности и сброса находятся на одном уровне — 4 млрд 720 млн м3/с. Так, на текущий момент водохранилище заполнено на 180%. Запас до критического уровня составляет порядка 100 млн м3/с. Всего за период с начала паводков произведен сброс 500 млн м3/с.