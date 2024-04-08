СК получил значимые данные о возможной связи террористов в «Крокусе» с Украиной

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта.