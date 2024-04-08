«Раздели, завернули в целлофан и закопали в лесу». В Молодечно пожилые супруги убили своего зятя молотком и решили избавиться от тела

Сотрудники милиции задержали 65-летнего мужчину. Что касается его супруги, на тот момент уже бывшей, то после произошедшего она уехала из Беларуси. Фигурант признался в содеянном. В подробностях он сообщил следователю, как с бывшей женой убивал зятя. Кроме того, показал, где они закопали тело.