«Раздели, завернули в целлофан и закопали в лесу». В Молодечно пожилые супруги убили своего зятя молотком и решили избавиться от тела

В Следственном комитете рассказали, что в Молодечно пожилые супруги в ссоре до смерти избили зятя молотком, а затем избавились от тела. Подробности озвучили в пресс-службе СК.
Сообщается, что днем 29 марта 2024 года в милицию поступило сообщение об исчезновении 41-летнего жителя Молодечно. О пропаже заявила супруга пропавшего. В момент проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи вместе с сотрудниками милиции установили, что за пару дней до исчезновения мужчины его жена пожаловалась своим родителям, что ее муж «взялся за стакан».
Дальше события развивались стремительно. Тесть и теща позвали своего зятя на разговор, беседа не задалась, началась перепалка, и по ходу конфликта пенсионеры набросились на зятя с молотком, избив его до смерти. На следующий день они приняли решение избавиться от улик и тела.
«Они раздели зятя и завернули его в целлофан, после чего вывезли в лес, где закопали», — сообщили в СК.
Сотрудники милиции задержали 65-летнего мужчину. Что касается его супруги, на тот момент уже бывшей, то после произошедшего она уехала из Беларуси. Фигурант признался в содеянном. В подробностях он сообщил следователю, как с бывшей женой убивал зятя. Кроме того, показал, где они закопали тело.
«Мужчина сообщил, что молоток и мобильный телефон погибшего он выбросил в реку», — добавили в СК.
В отношении фигурантов заведено уголовное дело по пункту 15 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство, совершенное группой лиц. Следователи готовят документы для объявления женщины в международный розыск.