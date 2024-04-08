В ФСБ подтвердили изъятие силовиками из ростовского музея литературы и портретов нацистов

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в соответствии с решениями Шолоховского районного и областного судов в 2009 году было определено, что памятник в станице Еланская является собирательным образом казачьего атамана и якобы не имеет отношения к генералу Краснову. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению в действиях собственника музея фактов реабилитации нацистских преступников. «При проведении оперативных мероприятий сотрудниками изъяты документы и литература, посвященные Краснову, картины нацистских пособников и преступников Сергей Павлова и Гельмута фон Паннвица. Также на территории мемориального комплекса проживал гражданин Украины, нелегально находившийся на территории РФ. В его отношении проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — добавил собеседник агентства.