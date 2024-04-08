В ФСБ подтвердили изъятие силовиками из ростовского музея литературы и портретов нацистов

Участники спецоперации обратились с просьбой проверить музей, на территории которого, по их словам, расположен памятник атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистской Германией. «Проверка [в музее проведена] на основании обращений граждан, в том числе участников СВО. Изъяли литературу, портреты нацистских пособников», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время предметы направлены на экспертизу, на основании которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в соответствии с решениями Шолоховского районного и областного судов в 2009 году было определено, что памятник в станице Еланская является собирательным образом казачьего атамана и якобы не имеет отношения к генералу Краснову. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению в действиях собственника музея фактов реабилитации нацистских преступников. «При проведении оперативных мероприятий сотрудниками изъяты документы и литература, посвященные Краснову, картины нацистских пособников и преступников Сергей Павлова и Гельмута фон Паннвица. Также на территории мемориального комплекса проживал гражданин Украины, нелегально находившийся на территории РФ. В его отношении проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — добавил собеседник агентства.
Еланский казачий музейно-мемориальный комплекс расположен в станице Еланской Шолоховского района. Создатель комплекса и его владелец Владимир Мелихов является предпринимателем и руководителем некоммерческого партнерства «Центр изучения истории Белого движения», связанного с зарубежными антироссийскими центрами, в частности с действующим в США фондом Priest Ilya Popov Foundation. Мелихов активно выступает против проведения СВО и открыто поддерживает иностранных агентов.