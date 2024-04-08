В Ташобласти незаконная добыча песка и гравия нанесла ущерб почти в 2 миллиарда сумов

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, В Пскентскойм районе на участке площадью 19,34 гектара предприятие «Darxan hitech» добыло более 56,7 тысячи кубометров непереработанной песчано-гравийной смеси. Ущерб оценивается в более чем 1,8 миллиарда сумов.
Участок был предназначен для создания искусственного пруда для выращивания рыбы. Но предприятие использовало его не по назначению.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Напомним, в Ферганской области сотрудники фермерского хозяйства незаконно добывали песчано-гравийную смесь из рудника «Алтыарык». Ущерб от их деятельности оценивается в 12,5 миллиарда сумов.