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В Ташобласти незаконная добыча песка и гравия нанесла ущерб почти в 2 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкентской области правоохранители выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси на территории, предназначенной для создания рыбного хозяйства, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, В Пскентскойм районе на участке площадью 19,34 гектара предприятие «Darxan hitech» добыло более 56,7 тысячи кубометров непереработанной песчано-гравийной смеси. Ущерб оценивается в более чем 1,8 миллиарда сумов.

Участок был предназначен для создания искусственного пруда для выращивания рыбы. Но предприятие использовало его не по назначению.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Напомним, в Ферганской области сотрудники фермерского хозяйства незаконно добывали песчано-гравийную смесь из рудника «Алтыарык». Ущерб от их деятельности оценивается в 12,5 миллиарда сумов.