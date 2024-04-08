В Ташобласти незаконная добыча песка и гравия нанесла ущерб почти в 2 миллиарда сумов

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, В Пскентскойм районе на участке площадью 19,34 гектара предприятие «Darxan hitech» добыло более 56,7 тысячи кубометров непереработанной песчано-гравийной смеси. Ущерб оценивается в более чем 1,8 миллиарда сумов.