В Краснодаре СКР раскрыл детали расследования дел с украинским следом

Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов рассказал о ходе расследования уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. Одним из них стало убийство сотрудника администрации Краснодара Станислава Ржицкого, который был застрелен во время пробежки утром 10 июля прошлого года в краснодарском парке «Затон».
До 2022 года Станислав Ржицкий был командиром подводной лодки «Краснодар», поэтому сразу возникла версия о причастности к преступлению украинских спецслужб.
Задержать преступника по горячим следам не удалось, хотя подозрительный мужчина на велосипеде, ехавший следом за Станиславом Ржицким, попал на запись видеокамер в парке. Запись оборвалась в пункте проката, куда неизвестный гражданин сдал велосипед, при этом на видео невозможно было разглядеть его лицо, так как мужчина был в панаме. В окрестностях парка человек, попавший на видео, больше не появлялся.
Следователи и оперативники продолжали просматривать видеозаписи, сделанные неподалеку от места убийства, и вскоре обратили внимание на мужчину, который сразу после преступления на остановке общественного транспорта рядом с «Затоном» сел в автобус. Гражданин был в другой одежде и головном уборе, однако специалисты определили, что по походке и телосложению он похож на того, кто преследовал Станислава Ржицкого.
Предположив, что гражданин вышел из автобуса недалеко от места, где живет, сотрудники правоохранительных органов запросили все видеозаписи из общественного транспорта в той локации и вскоре снова увидели подозрительного мужчину, который входил в троллейбус. На этот раз на нем не было головного убора, поэтому у следствия оказался портрет неизвестного, с этим изображением сотрудники МВД начали подворный обход.
Владельцы одной из квартир узнали мужчину, который снимал жилье и уехал в день преступления. Выяснив номер телефона злоумышленника, сотрудники правоохранительных органов установили, что он находится в Туапсинском районе, туда выехала опергруппа.
Подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого был задержан уже через сутки после совершения преступления. Киллером оказался недавно получивший гражданство России Сергей Денисенко, президент украинской федерации каратэ, имеющий тесные связи в вооруженных формированиях Украины. Следствие полагает, что убийство Станислава Ржицкого курировали из-за рубежа, хотя Сергей Денисенко на судебном заседании по поводу меры пресечения заявлял, что якобы действовал в одиночку по личным мотивам.
В организации попытки массового отравления выпускников Армавирского авиационного училища летчиков, жертвами которого могли стать 77 человек, следствие также усматривает иностранное влияние.
По данным СКР, уроженец Мелитополя Егор Семенов, живущий в России, получил от куратора указание купить лекарство (кордиамин), при передозировке вызывающее нарушения сердечной деятельности.
Затем Семенов по указанию куратора приобрел 120 бутылок виски и коньяка, заказал торт, после чего ввел лекарство в спиртные напитки и в торт. Злоумышленник организовал доставку отравленных продуктов в ресторан «Царская охота», где 3 октября проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков училища. К счастью, летчики не стали пробовать «подарок», отправитель которого был неизвестен.
Сергею Денисенко предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222 УК РФ), дело о попытке отравления летчиков расследуется как террористический акт (ст. 205 УК РФ).
Анна Перова, Краснодар