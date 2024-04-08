В Краснодаре СКР раскрыл детали расследования дел с украинским следом

Задержать преступника по горячим следам не удалось, хотя подозрительный мужчина на велосипеде, ехавший следом за Станиславом Ржицким, попал на запись видеокамер в парке. Запись оборвалась в пункте проката, куда неизвестный гражданин сдал велосипед, при этом на видео невозможно было разглядеть его лицо, так как мужчина был в панаме. В окрестностях парка человек, попавший на видео, больше не появлялся.