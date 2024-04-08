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Спасатели подвели итоги 10 дня поисков пропавших в Уфе подростков

В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги десятого дня поисков пропавших подростков.

Источник: УГЗ Уфы

930 000 квадратных метров дна акватории реки Белой обследовали спасатели управления гражданской защиты Уфы совместно с волонтерами при помощи сонара.

80 км береговой линии реки Белой обследовали спасатели МЧС России на судне на воздушной подушке.

Напомним, подростки вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. Школьников пятый день ищут волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. 2 апреля во время работы спасатели нашли сапог, который предположительно, принадлежал одному из пропавших подростков. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил продолжать поиски пропавших подростков.

Рассказать об информации, которая поможет в поиске пропавших подростков, можно по номерам 102 или 112.

МЧС