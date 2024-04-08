24 директора школ наказали в Мангистауской области за то, чем дети занимались на уроках

«В ходе проверки компьютерных классов установлено, что в компьютерах для школьников имеется беспрепятственный доступ в интернет-пространство. В архиве поисковой системы браузера обнаружены просмотры страниц с вредным контентом, в том числе букмекерской конторы. В компьютерах не установлены так называемый “детский фильтр”, программы автоматического обнаружения и блокировки подозрительных интернет-ресурсов по ключевым словам», — сообщили в прокуратуре региона.