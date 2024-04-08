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24 директора школ наказали в Мангистауской области за то, чем дети занимались на уроках

Прокуроры провели проверки обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях и выявили нарушения в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«В ходе проверки компьютерных классов установлено, что в компьютерах для школьников имеется беспрепятственный доступ в интернет-пространство. В архиве поисковой системы браузера обнаружены просмотры страниц с вредным контентом, в том числе букмекерской конторы. В компьютерах не установлены так называемый “детский фильтр”, программы автоматического обнаружения и блокировки подозрительных интернет-ресурсов по ключевым словам», — сообщили в прокуратуре региона.

Для устранения выявленных нарушений законности прокуратурой внесён акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования.

24 директора образовательных учреждений привлечены к административной ответственности по части 7−2 статьи 409 КоАП РК, ограничен доступ к опасным интернет ресурсам, защищены права 16 607 учащихся.