Опасность на дорогах Кишинёва: полиция задержала водителя «под кайфом».
Патрульные остановили на улице А. Пушкина автомобиль Toyota. За рулём находился 23-летний парень.
Во время беседы водитель странно себя вёл, поэтому патрульные отвезли его в Республиканский наркологический диспансер на освидетельствование. Тест на амфетамин, метамфетамин, кетамин, МДМА и марихуану оказался положительным.
Автомобиль отправили на штрафстоянку, а материалы передали в суд для определения меры наказания.
Источник: t.me/aifmd.