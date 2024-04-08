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Опасность на дорогах Кишинёва: полиция задержала водителя «под кайфом»

Автомобиль отправили на штрафстоянку, а материалы передали в суд для определения меры наказания.

Источник: Комсомольская правда

Опасность на дорогах Кишинёва: полиция задержала водителя «под кайфом».

Патрульные остановили на улице А. Пушкина автомобиль Toyota. За рулём находился 23-летний парень.

Во время беседы водитель странно себя вёл, поэтому патрульные отвезли его в Республиканский наркологический диспансер на освидетельствование. Тест на амфетамин, метамфетамин, кетамин, МДМА и марихуану оказался положительным.

Автомобиль отправили на штрафстоянку, а материалы передали в суд для определения меры наказания.

Источник: t.me/aifmd.