В Ташкенте с начала года возбудили 50 уголовных дел об экстремизме и терроризме

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. С начала года в столице Узбекистана возбудили 50 уголовных дел, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
«За три месяца текущего года возбуждено 50 уголовных дел по делам, связанным с религиозным экстремизмом и терроризмом, составлены административные протоколы по 188 нарушениям, приняты законные меры в отношении 264 человек», — говорится в Telegram-канале ГУВД.
Также в пресс-службе ведомства добавили, что накануне в Ташкенте прошли 45 обысков в домах лиц, подозреваемых в участии в экстремистских радикальных группировках, все они были задержаны.
Правоохранители призвали граждан не вступать в подобные группировки, контролировать контент, который смотрят их дети в соцсетях, а также сообщать о подозрительных лицах в своем районе.
«Не забывайте, что мы все в равной степени несем ответственность за мир и спокойствие в стране, не оставайтесь равнодушными», — указано в сообщении.
Напомним, что Шавкат Мирзиеев 29 марта провел совещание с участием руководителей правоохранительных органов и силовых структур, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности. Глава республики поставил задачу усилить работу по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.