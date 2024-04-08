«Признаю, что выносил тело»: обвиняемый в убийстве 7-летней девочки сделал заявление

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области перешли к главному судебному разбирательству в отношении двух обвиняемых. Мужчина, который оказался любовником матери погибшей девочки, заявил, что не причастен к убийству.
«Частично я признаю, что выносил. У меня укрывательство и недонесение. Я пришел, когда она уже тело попросила меня спрятать», — сказал подсудимый.
Также мужчина просил провести заседания в закрытом режиме, поскольку в деле фигурирует информация о его интимной жизни. Однако суд в этом отказал. Сегодня также прошел допрос свидетелей, среди них был отец убитой девочки. Мужчина отметил, что узнал о пропаже дочери от супруги 17 ноября ближе к 9 вечера. Подробности гибели позже ему стали известны от старшего сына.
«Увидел он, что супруга удар нанесла дочке. Говорит, что кулаком по спине, 4 удара. Он сказал, что она упала. Потом подошел обвиняемый и начал душить ее», — пояснил мужчина.
Напомним, 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области 17 ноября 2023 года. Сообщалось, что якобы школьница вышла из дома, но так и не вернулась. Позже к поискам девочки было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет. 19 ноября стало известно, что пропавшую нашли мертвой. По подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Отмечалось, что они дали признательные показания. 26 марта 2024 года прошло предварительное слушание по делу, где прокурор озвучил жуткие подробности гибели ребенка. В частности, стало известно, что девочка застала мать с другим мужчиной в момент интимной близости.