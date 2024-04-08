«Требовали за молчание 1400 рублей». Шесть минчан стали жертвами шантажа после интимного общения в соцсетях

В сообщении говорится, что с начала 2024 года в Первомайское РУВД обратилось шесть минчан, ставших жертвами шантажа в момент общения в социальных сетях и мессенджерах. Пострадавшие сообщили, что в тематических чатах и мессенджерах они знакомились с девушками, которым в процессе общения отправляли фото и видео интимного характера. Однако вместо продолжения знакомства собеседницы начинали шантажировать мужчин и угрожать размещением полученных фото и видео в открытом доступе в интернете.