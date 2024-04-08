«Требовали за молчание 1400 рублей». Шесть минчан стали жертвами шантажа после интимного общения в соцсетях

Шесть жителей Минска стали жертвами шантажа в социальных сетях. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что с начала 2024 года в Первомайское РУВД обратилось шесть минчан, ставших жертвами шантажа в момент общения в социальных сетях и мессенджерах. Пострадавшие сообщили, что в тематических чатах и мессенджерах они знакомились с девушками, которым в процессе общения отправляли фото и видео интимного характера. Однако вместо продолжения знакомства собеседницы начинали шантажировать мужчин и угрожать размещением полученных фото и видео в открытом доступе в интернете.
«Собеседницы требовали за “молчание” деньги, в общей сложности более 1 400 рублей», — уточнили в ведомстве.
И добавили, что мужчины понимали, что шантаж не прекратится, и обращались в милицию. Говорится, что один из заявителей перечислил 300 рублей, однако после этого ему выставили уже новый счет. Заведены уголовные дела за вымогательство.