Наводнения в Казахстане: что происходит на водохранилищах

«В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены в среднем на 65%, они также работают в штатном режиме. Однако в регионе до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остается на вчерашней отметке — 1680 кубометров в секунду. До границ Казахстана эта вода может дойти за 15−20 дней», — сообщила Молдир Абдуалиева на брифинге республиканского информационного штаба.