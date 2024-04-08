На Среднем Урале двое братьев загадочно погибли в овощной яме

Происшествие случилось еще позавчера, но подробности стали известны только сегодня. По словам Валерия Горелых, старший брат родился в 1986 году, младший — в 1990-м. Признаков криминальной смерти на телах не обнаружено, зато рядом нашли роковой генератор, а также электроудлинитель и пилу для резки металла.