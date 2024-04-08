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На Среднем Урале двое братьев загадочно погибли в овощной яме

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 8 апреля, ФедералПресс. В Каменске-Уральском найдены тела двух братьев, которые при невыясненных обстоятельствах погибли в заброшенной овощной яме. Об этом сообщил пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник: предоставлено пресс-службой СУ СКР по Свердловской области

«По предварительным данным, гибель мужчин наступила в результате отравления угарным газом при использовании бензинового электрогенератора в замкнутом пространстве указанной овощной ямы», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Происшествие случилось еще позавчера, но подробности стали известны только сегодня. По словам Валерия Горелых, старший брат родился в 1986 году, младший — в 1990-м. Признаков криминальной смерти на телах не обнаружено, зато рядом нашли роковой генератор, а также электроудлинитель и пилу для резки металла.

«Что именно заставило мужчин спуститься на данный заброшенный объект, сейчас выясняется», — сообщил Валерий Горелых.

Сейчас тела направлены на судмедэкспертизу, следователи опрашивают родственников погибших и изучают их характеристики. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее под Сухим Логом насмерть угорели долгожительница и ее дочь-пенсионерка. Младшая из погибших успела вызвать скорую помощь.

СК