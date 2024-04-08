На Среднем Урале двое братьев загадочно погибли в овощной яме

«По предварительным данным, гибель мужчин наступила в результате отравления угарным газом при использовании бензинового электрогенератора в замкнутом пространстве указанной овощной ямы», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК по региону.
Происшествие случилось еще позавчера, но подробности стали известны только сегодня. По словам Валерия Горелых, старший брат родился в 1986 году, младший — в 1990-м. Признаков криминальной смерти на телах не обнаружено, зато рядом нашли роковой генератор, а также электроудлинитель и пилу для резки металла.
«Что именно заставило мужчин спуститься на данный заброшенный объект, сейчас выясняется», — сообщил Валерий Горелых.
Сейчас тела направлены на судмедэкспертизу, следователи опрашивают родственников погибших и изучают их характеристики. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее под Сухим Логом насмерть угорели долгожительница и ее дочь-пенсионерка. Младшая из погибших успела вызвать скорую помощь.