В Туркестанской области чиновники пытались закупить морковь в 800 раз дороже рыночной цены

АЛМАТЫ, 8 апр — Sputnik. Морковь за 16 с лишним тысяч тенге за один килограмм собирался закупить отдел образования Созакского района Туркестанской области, сообщает Otyrar. Реальная цена около 200 тенге.
Эту попытку и другие материалы в рамках госзакупок выявили волонтеры антикоррупционной службы, рассказали в департаменте агентства по противодействию коррупции региона.
Кроме моркови, в одном из районов области пытались купить уголь дороже рыночной цены. В другом завысили цену на электроэнергию.
«После реагирования волонтером путем направления рекомендательного письма удалось сэкономить более 29 миллионов тенге», — говорит Нурлан Кудайбергенов, руководитель управления превенции Антикора Туркестанской области.
В 2023 году антикоррупционные волонтеры предотвратили факты завышения цен на сумму 782 млн тенге.