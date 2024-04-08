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В Туркестанской области чиновники пытались закупить морковь в 800 раз дороже рыночной цены

При рыночной цене морковки 200 тенге за килограмм закупить ее пытались за 16 с лишним тысяч.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 8 апр — Sputnik. Морковь за 16 с лишним тысяч тенге за один килограмм собирался закупить отдел образования Созакского района Туркестанской области, сообщает Otyrar. Реальная цена около 200 тенге.

Эту попытку и другие материалы в рамках госзакупок выявили волонтеры антикоррупционной службы, рассказали в департаменте агентства по противодействию коррупции региона.

Кроме моркови, в одном из районов области пытались купить уголь дороже рыночной цены. В другом завысили цену на электроэнергию.

«После реагирования волонтером путем направления рекомендательного письма удалось сэкономить более 29 миллионов тенге», — говорит Нурлан Кудайбергенов, руководитель управления превенции Антикора Туркестанской области.

В 2023 году антикоррупционные волонтеры предотвратили факты завышения цен на сумму 782 млн тенге.