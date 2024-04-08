Крыша рухнула на головы. От взрыва газа в жилом доме пострадала семья на Кубани

В Курганинске на улице Лабинской утром 8 апреля произошло страшное ЧП — хлопнул газ в доме, когда в нем находилась семья из четырех человек. Узнать об этом удалось от соседей, они вызвали на место пожарных и полицию.
«В поступило сообщение о хлопке газа в жилом доме. По данному факту Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом по СУ СК России по краю организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Краснодарскому краю.
Как удалось узнать сотрудникам правоохранительных органов, во время происшествия в доме находились 63-летние супруги, их 33-летняя дочь и 11-летняя внучка. В результате хлопка дом получил существенные повреждения, а пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также в следственном комитете опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видно, что дом полностью раскурочило. От ударной волны провалилась крыша, выбило все окна и даже снесло часть стен.
«Одной из возможных причин случившегося рассматривается нарушение техники эксплуатации газового оборудования. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы», — поделились в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
На данный момент следователи проводят проверочные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.